Em recuperação de lesão, Neymar marca presença em torneio de poker em São Paulo

Em recuperação de uma lesão na coxa, o camisa 10 do Santos, Neymar Jr., marcou presença no BSOP (Brazilian Series of Poker), maior circuito de poker da América Latina. O evento, que ocorreu no WTC Sheraton dos dias 13 a 19 de março, contou com 35 torneios no total, de R$ 500 a R$ 25.000 de buy-in.

Além de Neymar, o campeonato também recebeu a presença de outras celebridades do esporte, música e humor, como MC Ryan SP, Sofia Espanha, Felipe Castanhari, Nobru e Maurício Meirelles.

Neymar compareceu ao local para jogar o cash game 'High Stakes', na abertura do evento, junto com os influenciadores Nobru e Bruna Unzueta. A presença do craque chamou a atenção nas redes sociais. Recentemente, Neymar já havia chamado a atenção na mídia ao organizar um torneio com o atacante do Corinthians, Memphis Depay, em um evento fechado na cidade de São Paulo.