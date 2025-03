Em Israel, Patati não deixa de acompanhar o Santos e ainda sonha em jogar ao lado do "ídolo" Neymar

Weslley Patati também analisou a importância do retorno de Neymar ao Santos, mas lamentou não ter tido a chance de jogar com o astro. O camisa 10 voltou ao clube que o revelou após 12 anos e tem sido um dos principais destaques do time, mesmo com poucos jogos.

"Cara, eu não sei nem o que falar do Neymar, porque quando eu quero falar dele, eu fico até sem palavras. Além dele ser meu ídolo, eu tenho o sonho de jogar com ele, então eu fiquei muito feliz dele ter voltado para o Santos. Eu vi que todos os meus amigos postaram foto treinando com ele, falando que foi um sonho realizado, e eu falei: 'Pô, podia estar lá jogando com ele e tal'. Mas Deus teve outros planos para mim. Estou muito feliz e sei da importância que é ter o Neymar de volta no Santos, e da importância dele para o futebol brasileiro num geral. Tenho certeza que ele é referência para todos os moleques mais novos no futebol brasileiro, e não só brasileiro, mas no futebol mundial. Agora, com ele voltando, tenho certeza que o Santos tem chance de conquistar grandes títulos", pontuou.

Weslley Patati deixou o Santos em setembro de 2024, enquanto Neymar foi contratado no fim de janeiro - um curto intervalo de tempo de apenas quatro meses. Patati, entretanto, deixou de lado a 'frustração' por não ter tido a oportunidade de atuar ao lado do ídolo e revelou uma conversa especial que teve com o camisa 10.

"Assim, por um lado a gente fica um pouco... eu não vou falar que fiquei triste, porque eu sempre tenho certeza que tudo que acontece é por um bom motivo. Se Deus quis que eu viesse para cá antes que ele voltasse, é porque Deus tinha grandes planos para mim. E quem sabe um dia nós podemos jogar juntos? Pode não ser agora, mas eu tenho certeza que eu ainda posso jogar com ele, realizar esse sonho", afirmou.

"Eu já conversei com ele uma vez. Eu estava na base, naquela transição de treinar com o profissional e jogar na base, aí eu encontrei com ele no dia que ele foi assistir ao jogo. Ele estava machucado, que é até a foto que eu tenho no Instagram. E eu conversando com ele, ele me falou, e eu nunca me esqueço disso. Ele falou assim: 'Pô, por que você não está jogando? Você já dá para jogar lá". E aí, eu todo envergonhado, falei: 'Pô, pois é, eu também acho que eu poderia estar lá, jogando. Mas eu tenho certeza que logo menos eu vou estar lá'. Passou acho que uns dois, três meses, e eu fui para o profissional de novo e comecei a jogar. Esse momento eu nunca esqueço, porque quando ele falou, eu fiquei: 'O Neymar, o meu ídolo, me conhece'. Fiquei muito feliz", complementou.