Em 2025, Yuri Alberto vive seu melhor início de temporada no Corinthians

Artilheiro do Corinthians e do Brasil em 2025, o centroavante Yuri Alberto manteve a boa fase e vive, em 2025, seu melhor início de temporada em gols pelo Timão. O camisa 9 é o principal goleador do Alvinegro no ano e foi decisivo em classificações recentes.

Nesta temporada, em 17 duelos disputados, Yuri Alberto foi às redes em sete oportunidades. No Campeonato Paulista, o artilheiro marcou cinco gols - dois contra o Palmeiras e três contra o Santos. As participações ofensivas do camisa 9 ajudaram o Timão no estadual, torneio no qual é finalista.

Yuri Alberto marcou na semifinal contra o Santos e, mais recentemente, na ida da final contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Timão, desta maneira, defende vantagem de 1 a 0 para levantar a taça do Paulistão na Neo Química Arena.