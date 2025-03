Dorival Jr. espera Seleção sofrendo "o mínimo" contra a Colômbia e avalia risco de perder pendurados

"Todas as equipes estão tendo dificuldades ao longo desta competição. Não é um caso específico particular da nossa equipe. temos que tentar entender a evolução do futebol sul-americano de modo geral. Há pouco tempo, eram batidas pelas principais equipes do continente. Mas hoje, ao contrário, estão fazendo grandes trabalhos e estão em um processo de evolução muito claro, igualando assim uma competição como essa, assim como é a Copa América e outras sendo disputadas pelo profissional ou categorias de base. temos que entender e saber que a cada momento termos mais e mais dificuldades. Por isso, nossa evolução tem que se adiantar a todo esse processo e temos que buscar o máximo possível os nossos resultados. A tranquilidade vai acontecer a partir do momento que realmente encontramos resultados em sequência. Tudo isso passa por trabalho e repetições. É nisso que acredito e sempre vou acreditar porque foi assim que consegui encontrar resultados na equipe que trabalhei", concluiu o treinador.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - tem seis a mais que a Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação. As seis primeiras seleções se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.