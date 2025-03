Desfalcado, Corinthians se reapresenta após folga e inicia preparação para pegar o Palmeiras

Rodrigo Garro, por sua vez, foi poupado do duelo da ida no Allianz Parque, já que sofre com uma tendinopatia patelar em seu joelho direito e é dúvida para a volta. A tendência é que o Corinthians use a pausa para a data Fifa para recuperar 100% do físico do meio-campista, a fim de tê-lo durante os 90 minutos em Itaquera.

Após o término das atividades, o lateral Fabrizio Anglieri falou sobre a preparação para a decisão diante do rival.

"A partir de agora, vamos focar na partida de quinta-feira, que será muito importante. Temos que estar 100% todos, pois será uma partida muito importante e difícil", afirmou o camisa 26 em entrevista para a Corinthians TV.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.