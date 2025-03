Deivid Washington corresponde em amistoso e pode brigar por titularidade com Tiquinho no Santos

O Santos entrou em campo no último domingo para enfrentar o Coritiba em um amistoso preparatório visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe goleou o Coxa por 4 a 1, no Estádio Couto Pereira, e deixou boas impressões não só para o técnico Pedro Caixinha, mas também para a torcida.

O duelo diante do Coritiba foi útil, principalmente, para o treinador português, que pôde promover experimentos à vontade no granado, já que o amistoso teve substituições ilimitadas. Foi assim que Caixinha rodou o elenco e deu oportunidades para muitos atletas do elenco.

Deivid Washington foi um dos jogadores que ganhou minutos no embate. O centroavante foi acionado pelo técnico logo após o intervalo e teve a chance de disputar o segundo tempo inteiro. O jovem correspondeu, marcou um gol e está no páreo para brigar pela titularidade com Tiquinho Soares.