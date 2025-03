Corinthians encaminha renovação de contrato do lateral Matheus Bidu; veja detalhes

O Corinthians está próximo de renovar o contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu. O acordo para renovação está bem encaminhado e a tendência é que o vínculo do jogador seja estendido por mais três anos.

O novo acordo, entretanto, ainda não foi assinado. Ainda existem alguns pequenos detalhes a serem definidos pelas partes para que o contrato do defensor possa, então, ser prolongado.

O atual vínculo de Bidu com o Corinthians termina no fim deste ano, e ele poderia assinar com outro clube no meio do ano de modo gratuito. Dessa forma, o Timão mostrou interesse em renovar com o lateral e deve finalizar o acerto em breve.