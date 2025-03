Com retorno de Palacios, Atlético-MG avança em preparação para estreia contra o Grêmio pelo Brasileiro

Já o lateral esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o meia Alan Franco defendem suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas e, assim, não estavam presentes.

A partida contra o Grêmio, pela primeira rodada da Série A, será realizada no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Três dias depois, na terça, o time mineiro já duela com o Cienciano, pela estreia na Sul-Americana. A bola rola às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.