Com Memphis titular, Holanda cede empate para Espanha pela ida das quartas da Liga das Nações

Também pelo jogo de ida das quartas de final, a França visitou a Croácia no Estádio Poljud e perdeu por 2 a 0. Os gols adversários foram feitos por Ante Budimir e Ivan Perisic.

Deste modo, a França será obrigada a vencer os croatas por três gols para ir à semi. Se fizer apenas dois, o duelo irá para a prorrogação. Se persistir, as equipes disputarão a vaga nas penalidades. A Croácia, por sua vez, poderá perder por até um tento de diferença que ainda assim avança de fase.

A segunda partida entre as seleções será no próximo domingo, às 16h45, no Stade de France.

Veja resultados de outras partidas pelas quartas da Liga das Nações:

Ucrânia 3 x 1 Bélgica

Áustria 1 x 1 Sérvia