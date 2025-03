Brasil terá novidade no comando de ataque contra a Colômbia; veja escalações

A escalação do Brasil tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Vinicius Júnior e João Pedro.

A Canarinho está pressionada e vem de dois empates na última data Fifa, contra Venezuela e Uruguai. O time de Dorival Júnior ocupa o quinto lugar da tabela das Eliminatórias, com 18 pontos conquistados em 12 rodadas - 50% de aproveitamento.

Do outro lado, a Colômbia tenta se recuperar das duas derrotas que sofreu em novembro do ano passado, diante do Uruguai e do Equador. A seleção, inclusive, será ultrapassada pelo Brasil em caso de derrota. O país está na quarta posição, com 19 pontos.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O árbitro do duelo é o venezuelano Alexis Herrera, que será auxiliado pelos compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno. Juan Soto (VEN) ficará à cargo do VAR.