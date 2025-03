Atacante do Corinthians, Memphis acumula bons números em retorno à seleção holandesa; confira

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 20, 2025

A próxima partida da Holanda, de Memphis, acontece no domingo (3), contra a Espanha, novamente. Com um agregado de 2 a 2, as seleções se enfrentam no Estadio de Mestalla, às 16h45 (de Brasília), por uma vaga na semifinal da Liga das Nações.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians, de Memphis Depay, volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.