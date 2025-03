Aproveitamento de Ramón Díaz pelo Corinthians em clássicos é trunfo para pegar o Palmeiras

O Corinthians tem pela frente um decisivo duelo diante do Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista. O Timão venceu a partida de ida por 1 a 0 e, agora, se apega a um bom retrospecto do treinador argentino Ramón Díaz em clássicos para confirmar o título.

Ao todo, em sete jogos contra os principais rivais, o Corinthians de Ramón Diaz acumulou 62% de aproveitamento. Neste recorte com o argentino no comando, o Alvinegro somou quatro vitórias, um empate e duas derrotas - ambas para o São Paulo.

Contra o Palmeiras, próximo adversário, o Timão defende invencibilidade: são três jogos, duas vitórias e um empate. O único jogo que aconteceu na Neo Química Arena foi vencido pelo Corinthians, por 2 a 0, no Brasileirão de 2024. No Allianz, o time do Parque São Jorge empatou em 1 a 1 na fase de grupos deste Paulistão e triunfou por 1 a 0 no primeiro confronto da decisão do estadual.