Após polêmicas, Conmebol anuncia reunião para discutir casos de racismo

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, já havia demonstrado a intenção de convocar essa reunião, em seu discurso minutos antes dos sorteios da Sul-Americana e da Libertadores, na última segunda-feira.

Sobre a possibilidade dos campeonatos organizados pela entidade acontecerem sem a presença dos times brasileiros, o presidente respondeu fazendo uma alusão a macacos, dizendo que seria como "Tarzan sem a Chita".

A discussão veio novamente a tona após Luighi e Figueiredo, atletas do Palmeiras sub-20, serem vítimas de atos racistas durante jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, em jogo que aconteceu no Paraguai.

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído, passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.