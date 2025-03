Vitória supera o Sport e garante classificação às quartas de final da Copa do Nordeste

O Vitória bateu o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Barradão. O gol do triunfo foi marcado por Janderson.

Com o resultado, o Leão da Barra se classificou às quartas de final com um jogo de antecedência. A equipe está na liderança do Grupo A, com 14 pontos. Já o Sport está logo atrás, com 12 pontos.

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Bahia, pela volta da final do Campeonato Baiano, às 16h (de Brasília), no Barradão. Por sua vez, o Sport enfrenta o Retrô, na Arena de Pernambuco, às 16h30 do sábado, em duelo válido pela ida da final do Pernambucano.