Visando início do Campeonato Brasileiro, Vasco negocia jogo-treino com o Boavista

Nos últimos dias, o Vasco vem buscando um adversário para realizar o último teste antes do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Gigante da Colina contatou o Botafogo e o Guarani, mas não chegou a nenhum acordo para amistosos. Após as recusas, a equipe carioca abriu conversas com o Boavista, da Série D do Brasileirão. A informação é do ge.

A busca por amistosos durante o período vazio no calendário do Vasco foi um pedido do técnico Fábio Carille. Após a eliminação no Campeonato Carioca, o treinador falou em coletiva que gostaria de enfrentar "adversários qualificados". No último sábado, o Gigante da Colina bateu o Maricá por 4 a 2, em jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa.