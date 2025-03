Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim ressalta importância de amistosos para dar ritmo de jogo ao time

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Toca da Raposa. Perguntado sobre a importância dos amistosos e jogos-treinos realizados pelo clube nos últimos dias, o comandante português afirmou que eles são essenciais para a parte física dos atletas.

"Existem duas situações, que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Aproveitamos os jogos-treinos e amistosos para dar ritmo a todos. Jogamos contra equipes de qualidade, que jogam o mesmo campeonato, nos ajudando a melhor nossa capacidade física. Quando todos estiverem bem para jogar, teremos uma evolução no nível do nosso jogo", declarou o treinador do Cruzeiro.