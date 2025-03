Sub-15 do Santos vai à final da Copa Ibrachina; sub-17 se despede da competição

O sub-17 do Santos, por sua vez, enfrentou o EC São Bernardo. O técnico Júnior Alves escalou o seguinte time: Fernando Amaral; Osvaldo, Bruno Gabriel, João Sá e Maylon; Coulibaly, Vinícius Rocha e João Borges; JP Aleixo, Ryan Negueba e João Grando. Anderson, Ian Vicentini e Rian Santana entraram depois.

A eliminação da equipe veio com requintes de crueldade. O Peixe teve um jogador expulso e sofreu um gol no último minuto do tempo regulamentar, sendo derrotado por 2 a 1. O marfinense Coulibaly marcou o único gol santista na Ibrachina Arena.