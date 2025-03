Seleção brasileira nunca perdeu para a Colômbia como mandante

No retrospecto geral, também contabilizando todos os jogos, o domínio brasileiro continua evidente. Em 37 partidas, o Brasil venceu 21 vezes, empatou 12 e perdeu apenas quatro confrontos.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Por sua vez, a Colômbia já venceu o Brasil nesta edição das Eliminatórias Sul-Americanas. Com dois gols de Luís Díaz, os colombianos venceram os brasileiros no dia 16 de novembro de 2023, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. A partida terá início a partir das 21h45 (de Brasília).