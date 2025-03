São Paulo e Mondelez explicam demora para instalar letreiro do Morumbis e ainda não discutem renovação

Por fim, Ana Assis ainda avaliou o andamento da parceria entre Mondelez e São Paulo. Assim como Leonardo Alladio, a gerente destacou que, apesar da demora para a subida do letreiro, a união vem tendo sucesso.

"A gente ficou praticamente um ano sem o letreiro. Verdade, mas ficamos um ano fazendo muita coisa. Não foi um ano sem nada, foi um ano com muita coisa. A gente até falou que seria um ano de muito aprendizado, porque assim com a gente fez o menor naming rights do mundo, só colocamos um 'S', porque respeitamos o nome, a gente sabe o quanto esse estádio era icônico, e falamos 'Putz, vamos entrar desse jeito?'. Foi assim que foi o ano inteiro, nada foi com o pé na porta. Tudo que entramos foi entendendo onde eu consigo entrar, onde é que dá para conversar com a torcida, onde a torcida pode dar retorno. Então a pesquisa, por exemplo, foi um momento muito feliz de contato com a torcida, e aí votaram qual seria o nome do setor, o nome das arquibancadas. A gente sempre tem medo de flopar, e foi super bem, e a partir daí a gente começou a fazer outras conversas com a torcida. Para nós, foi um ano de muito aprendizado, de muito resultado legal, e que no final, o letreiro ter vindo agora dá quase uma sensação de que está dando tudo certo. O processo do letreiro também foi igual. A gente nunca tinha feito nesse formato, a Prefeitura falou para fazermos um processo que respeite todo mundo. Ouvimos todo mundo, sociedade civil, diferentes secretarias, para conseguir fazer direitinho. Estamos muito orgulhosos do processo", concluiu a profissional.

O letreiro anterior do Morumbis, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", foi leiloado. Toda a quantia arrecadada com tal venda foi revertida para o Fundo Social de São Paulo.

Apesar disso, as letras iniciais do nome Cícero Pompeu de Toledo ainda estão guardadas. As peças foram armazenadas no museu da equipe e não ficaram disponíveis no leilão. O Tricolor encontrou uma nova forma de homenagear o ícone do clube e, em julho do ano passado, ergueu uma estátua de Cícero no Morumbis.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a parceria com a Mondelez renderá R$ 25 milhões por ano ao São Paulo. Além de patentear o chocolate Bis, a empresa ainda é dona de outros produtos do ramo alimentício, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.