São Paulo avança em preparação para estreia contra o Sport pelo Brasileirão

O volante Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante a pré-temporada, participou do treinamento. Já Alan Franco, que vinha treinando com o elenco desde o segundo dia de atividades após o clássico contra o Palmeiras, também esteve presente.

Ruan e o meia Rodriguinho já iniciaram transição física e devem ficar à disposição de Zubeldía para a estreia no Brasileirão.

Por outro lado, Lucas Moura e o volante Pablo Maia seguem em tratamento. O meia-atacante se recupera de um trauma no joelho direito, sofrido contra o Palmeiras, enquanto Pablo Maia trata uma lesão no tornozelo direito.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Já na sexta, será realizada a última atividade antes do jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis, na manhã de sábado.