Santos recebe visita de autoridades italianas de Gênova e Liguria na Vila Belmiro; confira

Na tarde desta quarta-feira, autoridades de Gênova e da Região Liguria visitaram a Vila Belmiro, o Memorial das Conquistas e o CT Rei Pelé. Eles foram recepcionados por Luiz Roberto Colombo Barbosa, Luiz Fernando Vella, gerente administrativo, e Márcio Calves, gerente de comunicação do clube.

A visita das autoridades teve o principal objetivo de consolidar e manter a estreita relação entre o Santos e a Região da Ligúria e Gênova, na Itália.

Visitaram as instalações do Santos Pier Paolo Greco, representante do Presidente da Região da Ligúria e da Cidade de Génova; ?Elinalva Henrique, Cônsul Honorária do Brasil em Gênova; Antônio Junior, CEO BR TECH; Fabio Niosi, Diretor da UIM União Italianos no Mundo; ?Joel Julius, Presidente do Conselho Internacional BRASIL EXPO; Lidyane, representante do Instituto de Arte Cultura e Cidadania e diretora do Projeto Esporte é Vida; e ?Valentina Henrique, atleta do sub-11.