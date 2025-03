Santos anuncia parceria com marca de tintas para reforma da Vila Belmiro e CT Rei Pelé

Nesta quarta-feira, o Santos anunciou oficialmente que firmou uma parceria com a Anjo Tintas, uma empresa de tintas do Brasil. Como previsto no acordo, a companhia irá doar as tintas necessárias para as reformas da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé.

Em nota divulgada pelo Peixe, o clube reafirma o compromisso com o aprimoramento da estrutura para potencializar a evolução dos atletas das categorias de base.

"Com essa parceria, a Anjo Tintas faz parte do compromisso do Santos FC com a modernização e o desenvolvimento de suas categorias de base, que sempre foram um celeiro de grandes craques do futebol. A renovação será um passo importante para que o clube siga firme em sua missão de formar novos talentos e manter viva a sua história de glórias", divulgou o clube.