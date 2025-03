Sada Cruzeiro vence o Goiás e reassume a liderança da Superliga masculina

O jogo

Após um início equilibrado de primeiro set, os visitantes deslancharam no placar e fecharam em 25/17. Já no set seguinte, o Cruzeiro seguiu dominante. A equipe conseguiu a vitória por 25/15.

No terceiro set, os mandantes chegaram a abrir vantagem de 13 a 4. Com bons ataques de Vaccari, a equipe seguiu com tranquilidade e fechou o set em 25/13 e a partida em 3 a 0.

"Estou muito feliz com a vitória e agradeço pela oportunidade de fazer o que eu amo. Estar perto da minha família torna tudo ainda mais especial. Fechamos muito bem uma sequência intensa de jogos, com o primeiro aqui em Goiânia, o Sul-Americano, e voltamos para cá para esta partida contra o Goiás. Conseguimos manter a chama acesa para fazer o nosso melhor. E voltamos para Belo Horizonte com a sensação de dever cumprido", disse Vaccari.