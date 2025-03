Rodada NBA: Sem Curry, Jimmy Butler comanda vitória dos Warriors sobre os Bucks

Ainda nesta terça-feira, o Los Angeles Clippers derrotou o Cleveland Cavaliers, por 132 a 119, no Intuit Dome. Kawhi Leonard foi o nome do jogo, com 33 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Outros três jogadores ultrapassaram os 20 pontos: Ivica Zubac (28), James Harden (22) e Bogdan Bogdanovic (20).

Max Strus foi o cestinha do Cleveland Cavaliers, com 24 pontos, quatro rebotes e uma assistência. Donovan Mitchell, 18 pontos, quatro rebotes e 11 assistências, e Darius Garland, 17 pontos, cinco rebotes e oito assistências, não foram bem.