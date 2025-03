Riquelme sofre lesão no joelho e preocupa o Fluminense

O técnico Mano Menezes amarga um problema importante no elenco do Fluminense na intertemporada antes do começo do Brasileirão 2025. O atacante Riquelme apresentou uma contusão que preocupa a comissão técnica do time carioca.

O jogador sofreu uma entorse de joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira na capital carioca. Agora, ele aguarda os resultados dos exames para saber a gravidade da lesão.