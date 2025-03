Retorno de Luiz Gustavo pode fazer Luciano perder espaço entre titulares do São Paulo; entenda

Luiz Gustavo e Alisson, inclusive, já estão acostumados a formar dupla no meio-campo do São Paulo. O entrosamento entre os dois e a melhora no setor defensivo com três zagueiros podem ser fatores decisivos para que o comandante argentino mantenha a formação atual.

Oscar é o segundo jogador do São Paulo com mais participações em gols no ano, com seis: são dois gols e quatro assistências em 12 jogos. Já Luciano soma quatro contribuições, com três tentos e um passe para gol em 10 partidas. Ambos são jogadores distintos, então fica a critério de Zubeldía decidir quem será o titular no meio caso o esquema seja mantido.

O São Paulo retorna aos gramados apenas no próximo dia 30 de março, quando encara o Sport pela primeira rodada da Série A. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis. Até lá, Zubeldía terá tempo para fazer os testes que desejar e decidir o que fará quando tiver Luiz Gustavo à disposição.