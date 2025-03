Raducanu consegue sua primeira vitória no WTA 1000 de Miami

Na segunda fase do torneio ela terá um teste maior contra a americana Emma Navarro, décima do ranking da WTA e semifinalista no último US Open.

"Será um jogo extremamente difícil", previu Raducanu. "Acho que ela está em melhor forma, vou tentar lutar por cada ponto".

Em outro dos primeiros duelos desta quarta-feira, a colombiana Camila Osorio foi derrotada pela promissora canadense Victoria Mboko, que fazia sua estreia na chave principal de um WTA 1000.

Mboko, de 18 anos, resistiu à tentativa de virada de Osorio para vencer por 7-5, 5-7 e 6-3, num duelo que durou duas horas e meia.

Osorio, número 54 do ranking da WTA, contou com o incentivo de vários torcedores colombianos nas arquibancadas e vinha de uma vitória histórica para seu país contra a ex-número um Naomi Osaka em Indian Wells.

Naquele torneio californiano perdeu na segunda rodada para Clara Tauson e nesta quarta em Miami foi superada pelo saque poderoso da jovem Mboko.