Pesquisa detalha como os moradores de Santos enxergam a contratação de Neymar

O Instituto Badra promoveu uma pesquisa com moradores de Santos sobre a contratação de Neymar, que retornou ao Peixe neste ano. Os entrevistados responderam diversas perguntas sobre a volta do camisa 10 à Baixada Santista.

Ao todo, foram realizadas 1.060 entrevistas entre os dias 11 e 12 de março, com habitantes do município de Santos, em diferentes pontos de fluxo da cidade.

Das 1060 pessoas, 453 torcem para o Alvinegro da Vila Belmiro (42,7%). 22,9% são torcedores do Corinthians, 8,1% do Palmeiras, 7,8% do São Paulo e 5,4% de outros clubes. Além disso, 13% não torcem para nenhum time.