Palmeiras estreia no Brasileiro feminino contra o Bragantino em Barueri; veja informações sobre ingressos

Esse será o primeiro compromisso das Palestrinas neste ano. As comandadas pela técnica Camilla Orlando deram início à pré-temporada em janeiro. Na última temporada, o clube acabou caindo na semifinal do Brasileirão, mas terminou o ano com o título do Paulista.

Para a temporada atual, o Verdão renovou com 25 atletas: as goleiras Amanda, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena; as zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana; a lateral Fe Palermo; as meias Andressinha, Brena Carolina, Diany Martins, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Joselyn Espinales, Lais Estevam, Yoreli Rincón e as atacantes Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Dudinha, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss.