Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, fala sobre duelo com a Seleção Brasileira: "Jogar para vencer"

A Colômbia ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 19 pontos conquistados em 12 jogos. A equipe oscilou nas últimas partidas e tem três derrotas e uma vitória nos últimos quatro jogos. No final do ano passado, os colombianos perderam para o Equador (1 a 0) e Uruguai (3 a 2).

Depois de encarar o Brasil, a seleção da Colômbia recebe o Paraguai na próxima terça-feira, às 21 horas, pela 14ª rodada da competição, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Entre os jogadores convocados por Néstor Lorenzo, quatro atuam no futebol brasileiro: Santiago Arias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense) e Rafael Santos Borré (Internacional). Nesta terça-feira, o treinador também falou sobre o primeiro treino com o elenco.