Mirassol anuncia retorno do atacante Fabrício Daniel para disputa do Brasileirão

O Mirassol anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Fabrício Daniel, vindo do São Bernardo. O jogador de 27 anos chega para sua terceira passagem no clube e vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Maior goleador do Mirassol na conquista do primeiro título Nacional, Fabrício Daniel volta a vestir o manto amarelo! Com 21 gols marcados pelo Leão, agora ele vai defender o Mirassol na Série do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo de volta, ídolo", escreveu o clube paulista nas redes sociais.