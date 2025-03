Maurício inicia transição e pode jogar final pelo Palmeiras; Marcos Rocha tem lesão e deve ser desfalque

Quarta-feira de atividades na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/WRaqGUHoTK

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2025

Outra novidade foi a presença do atacante Luighi no treino desta quarta-feira. O jovem estava com a equipe Sub-20 na disputa da Copa Libertadores da categoria, disputada no Paraguai.

Entretanto, o Verdão deve ter a baixa de Marcos Rocha para o duelo na Neo Química Arena. O lateral sentiu dores ainda na primeira etapa diante do Corinthians e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Como foi derrotado em casa no jogo de ida da final por 1 a 0 pelo Corinthians, o Palmeiras precisa vencer o Timão por 1 a 0 no duelo de volta para no mínimo levar a decisão do Paulistão aos pênaltis. A partida está marcada para o dia 27, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.