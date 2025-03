Lautaro Martínez é desconvocado da Argentina por lesão e não enfrenta o Brasil

Nesta quarta-feira, o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, foi desconvocado da seleção argentina por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

"O atacante Lautaro Martínez estará fora do elenco para as rodadas de março devido a uma lesão muscular no tendão inferior da coxa esquerda", publicou o perfil oficial da Argentina nas redes sociais.

Deste modo, Lautaro é baixa confirmada para as partidas contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, a Argentina ainda não anunciou um substituto para Lautaro.