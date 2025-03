Jorginho chega ao Rio, mas despista sobre acerto com Flamengo

O meio-campista Jorginho, do Arsenal, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. O atleta é alvo do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, mas preferiu se esquivar ao comentar sobre o objetivo de sua chegada à capital carioca.

Em vídeo pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, Jorginho foi questionado sobre um possível acerto com o time carioca. "Vamos ver o que acontece", comentou, rapidamente.