Jogadores da Seleção Brasileira visitam Hospital da Criança de Brasília antes de jogo contra a Colômbia

A Seleção Brasileira está em Brasília, onde se prepara para o jogo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na manhã desta quarta-feira, antes do último treino para o duelo, jogadores do Brasil visitaram o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), na capital federal.

Os atacantes Matheus Cunha e Estêvão, além do Canarinho, mascote oficial, marcaram presenças no local, interagiram com as crianças, com fotos e autógrafos tanto para pacientes quanto para responsáveis e funcionários do hospital.

A ação foi realizada em conjunto com a Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal e contou com a presença da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha.