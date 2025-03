Goiás vence Brasiliense nos pênaltis e encara o Paysandu na final da Copa Verde

Nesta quarta-feira, foi definida a final da Copa Verde. Após empate por 0 a 0, o Goiás bateu o Brasiliense nos pênaltis e enfrentará o Paysandu, que superou o São Raimundo-RR por 3 a 0. As finais serão realizadas nos dias 9 e 23 de abril, com jogo de ida no Mangueirão e decisão no Serrinha.

As equipes repetem a final de 2023, onde o Goiás bateu o Paysandu. O Esmeraldino busca o segundo título de Copa Verde, enquanto o Papão busca o tetracampeonato.

Goiás x Brasiliense

Após o 3 a 3 no jogo de ida, Goiás e Brasiliense não arriscaram na Serrinha. A primeira etapa teve poucas chances, e a melhor oportunidade foi dos visitantes. Aos 21 minutos, Rafael Longuini bateu forte e forçou o goleiro Tadeu a fazer grande defesa.