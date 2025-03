Gaviões cobram Corinthians e falam em 'tolerância zero' sobre cambismo

Além disso, o Timão se diz vítima do cambismo e ter colaborado com investigações policiais para descobrir a fonte destas ações ilegais.

Confira a nota dos Gaviões da Fiel na íntegra:

"A Fiel Torcida não pode, em hipótese alguma, aceitar que as falhas no programa Fiel Torcedor e a prática de cambismo continuem prejudicando os torcedores que se esforçam para acompanhar os jogos na Neo Química Arena. A nota divulgada pelo Corinthians apresenta algumas informações importantes, mas é necessário reforçar nossa posição firme e intransigente: tolerância zero com cambistas!

Embora um inquérito policial esteja em andamento, ele não pode ser uma desculpa para a demora na tratativa dos erros e falhas que ainda persistem no sistema do Fiel Torcedor. Exigimos ações rápidas e concretas contra a venda ilegal de ingressos e que alcancem as pessoas que cedem seus ingressos aos cambistas, para que sejam efetivamente identificadas e punidas, sem deixar brechas para a exploração da paixão da torcida. Esperamos que o clube conduza o processo de escolha dos fornecedores de forma transparente e em conformidade com a lei.

Nos preocupamos com todos os setores do estádio e exigimos provas concretas de que medidas eficazes estão sendo tomadas para corrigir essas falhas. Repudiamos veementemente a ação de cambistas e torcedores mal-intencionados que se aproveitam da paixão da Fiel para obter lucro com a venda de ingressos a preços abusivos. Não podemos compactuar com essa prática criminosa. O Gaviões da Fiel está de olho e não vai tolerar essa postura dentro ou fora da Arena!

Reforçamos o pedido para que a torcida não compre ingressos de cambistas ou de pessoas que os revendem por valores superiores e faça a denúncia dessas ações ao Gaviões, às autoridades e ao clube. Caso ocorram situações envolvendo o setor das organizadas, pedimos que procurem nossas lideranças para que os casos sejam tratados imediatamente.