Enzo Díaz analisa grupo do São Paulo na Libertadores e comenta reencontro com Talleres: "É especial"

Enzo Díaz também relembrou o período em que defendeu as cores do Talleres. O defensor atuou os 90 minutos pelo clube argentino nos jogos de ida e volta da terceira fase da Libertadores de 2019, eliminando o São Paulo. O argentino preferiu não comentar sobre a queda são-paulina, mas sim exaltar a torcida tricolor.

"Quando eu estava no Talleres de Córdoba (Argentina), tive a oportunidade de jogar no Morumbis em 2019. A torcida se fez presente desde o início da partida. Agora ter a torcida ao meu favor é um plus para mim e para toda a equipe", comentou o jogador.

Por fim, Enzo Díaz também falou sobre o sentimento de reencontrar sua ex-equipe, que defendeu por cerca de três temporadas e meia. O atleta disse que retornar ao Estádio Mario Alberto Kempes será especial, mas pregou foco no São Paulo.

"É um confronto especial, por assim dizer. É um rival muito difícil de se enfrentar em seu estádio. Tenho muitos amigos no clube, muita gente conhecida. Bem, como eu disse, são lindas partidas de se jogar, e espero que seja um bom espetáculo para todos", concluiu o lateral.

O São Paulo fará sua estreia na Libertadores no próximo dia 2 de abril, uma quarta-feira, justamente diante do Talleres, na Argentina. A partida será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, contudo, o Tricolor se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro. Com a queda precoce no Paulistão, o técnico Luis Zubeldía tem, agora, cerca de duas semanas para corrigir os erros antes do primeiro embate pela Série A.