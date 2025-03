Em derrota no Allianz, Palmeiras vê cenário adverso se repetir pelo terceiro Derby consecutivo

Agora, o Palmeiras necessita de uma vitória na Neo Química Arena em busca do tetracampeonato inédito do Paulistão. A bola rola no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Eficiência e eficácia

A respeito disso, na coletiva após o último Derby, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, citou a eficácia do rival no confronto.

"Em uma situação nossa, podíamos ter passado a bola, mas não passamos e demos contra-ataque ao adversário. Há uma bola que o Mayke disputa com o Memphis e vai para o Ríos e depois volta para ele, arremate e gol. O adversário teve muita eficiência e nós não fomos capazes nem essa que saiu em cima da linha nem nas duas do Vitor Roque em que o goleiro faz duas defesas em que o árbitro não dá escanteio e na outra que o goleiro defende. Basta olhar para o que foi o trabalho de um goleiro e do outro. Nossa equipe produziu mais, mas o resultado final foi deles. Eles foram extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final na casa deles sem nada a perder", declarou.