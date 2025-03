Dorival lamenta ausência de Neymar na Seleção após montar "trabalho em cima de retorno"

Parte da torcida brasileira vivia a expectativa pelo retorno de Neymar à Seleção Brasileira, mas não foi dessa vez que a volta aconteceu. O atacante até chegou a ser convocado, mas acabou sendo cortado pelo técnico Dorival Júnior após ter sido diagnosticado com um edema na região posterior da coxa esquerda.

E se as expectativas da torcida foram frustradas, pode-se dizer que o mesmo aconteceu no ambiente da Seleção. Em coletiva pré-jogo concedida nesta quarta-feira, Dorival lamentou a ausência do craque e revelou que o trabalho havia sido montado com base em seu retorno.

"Com relação ao Neymar, é natural, que montamos todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema, e nós temos que respeitar isso, aguardando e torcendo para e ele se recupere rapidamente. No mais, acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em dois treinos, temos que tentar definir o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã", lamentou o comandante.