De reencontro com ex a algoz: conheça os adversários do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians conheceu, na última segunda-feira, os seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão foi sorteado no Grupo C, ao lado do Huracán-ARG, América de Cali-COL e Racing-URU.

A equipe alvinegra fará sua estreia no torneio no dia 2 de abril (quarta-feira), diante do Huracán, da Argentina. O embate está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O duelo reserva um reencontro com um velho conhecido. Isso porque o Huracán tem em seu elenco o meio-campista Víctor Cantillo, ex-jogador do Timão. O colombiano de 31 anos, que estava no Junior Barranquilla, desembarcou em solo argentino no início deste ano.