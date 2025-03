De olho no Vasco, Santos venceu apenas um jogo fora de casa no Paulistão

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro apenas no próximo dia 30, contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro. Fora de casa, o Peixe não conquistou bons resultados no início da temporada.

A equipe do técnico Pedro Caixinha venceu apenas um jogo como visitante pelo Campeonato Paulista. No dia 23 de fevereiro, o Alvinegro Praiano bateu a Inter de Limeira, por 3 a 0, com gols de Tiquinho Soares (2x) e Neymar, no estádio Major Levy Sobrinho, no interior de São Paulo.

O Santos jogou outras seis partidas longe da Vila Belmiro e não conseguiu triunfar em nenhuma delas. Ao todo, o Peixe sofreu quatro derrotas, sendo duas para o Corinthians, uma para o São Bernardo e outra para o Velo Clube, e dois empates, contra Ponte Preta e Novorizontino.