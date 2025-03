Cuiabá anuncia chegada de Lucas Eduardo, ex-Vasco, por empréstimo

Em 2021, quando defendia o sub-17, o jogador foi convocado para defender a Seleção Brasileira na categoria.

"Fiquei cinco anos no Vasco, passei na base da Seleção com 17 anos, fui bicampeão carioca no sub-20 e agora chego ao Cuiabá para somar a esse elenco. É um clube sensacional e estou tendo uma oportunidade de ouro", acrescentou.

O volante já treina com o restante do elenco no CT Manoel Dresch e está à disposição da comissão técnica para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.