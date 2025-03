Corinthians x Grêmio: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-20

O Corinthians recebe o Grêmio nesta quinta-feira, no Estádio Alfredo Schurig, no Parque São Jorge, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

O Timão estreou com vitória na competição, na última sexta-feira. A equipe comandada por Orlando Ribeiro venceu o Bahia fora de casa, por 2 a 1, com gols de Gui Negão e Bahia. O Grêmio, por sua vez, foi goleado pelo São Paulo por 5 a 1 na primeira partida.

O time do Parque São Jorge, portanto, ocupa o sexto lugar da tabela de classificação, com três pontos. Já o Imortal é o vice-lanterna. Apenas os oito primeiros se classificam à próxima fase.