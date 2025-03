Corinthians repudia acusações sobre casos internos de cambismo no clube

- O ex-funcionário da área de TI participou de reuniões com a diretoria e estava ciente das discussões sobre melhorias no programa. Em nenhum momento, enquanto esteve no Clube, ele manifestou publicamente as alegações que agora apresenta.

- O Corinthians tem intensificado o combate ao cambismo. Estudos para a implementação de novas medidas já estão em andamento, e a solução definitiva, que envolve processos complexos, está prevista para ser implementada até junho. Além disso, a diretoria tem atuado de forma proativa, adquirindo ingressos oferecidos em redes sociais para rastrear a origem de vendas irregulares, derrubando sites fraudulentos e realizando as denúncias cabíveis. No entanto, é fundamental esclarecer que o julgamento e a punição dos envolvidos não cabem ao Clube, mas sim às autoridades competentes.

- Um inquérito policial está em andamento para identificar e responsabilizar os verdadeiros culpados. O Corinthians tem colaborado integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias, pois é uma das maiores vítimas dessa prática e o principal interessado na solução do problema.

- O Departamento Jurídico do Clube está analisando todas as declarações feitas pelo ex-funcionário e por terceiros que têm propagado acusações sem apresentar provas. Nenhuma dessas ações será ignorada, e todas terão as respostas adequadas no âmbito legal.

- É importante destacar que o programa Fiel Torcedor não comercializa 100% da carga de ingressos da Neo Química Arena. O Corinthians possui camarotes e compromissos contratuais que não fazem parte do programa, e esses compromissos devem ser respeitados.

- A diretoria tem trabalhado continuamente para disponibilizar a maior quantidade possível de ingressos aos sócios do Fiel Torcedor. Como resultado desse esforço, o Clube já bateu recordes de público na Arena e seguirá ampliando esse acesso.