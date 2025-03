Coordenador da base, JP Sampaio recebe homenagem por 10 anos de Palmeiras: "Cheguei aonde queria chegar"

"Não esperava, de maneira nenhuma. Sabia que a presidente faria uma homenagem, mas em nenhum momento imaginei que teria meu pai e minha esposa aqui. Muito feliz e emocionado, dez anos são para poucos, e ainda em um cargo de muita responsabilidade. Extremamente feliz pela homenagem e reconhecimento, sabendo que sou apenas a ponta desse iceberg. A palavra é 'gratidão'", disse João Paulo.

"Tenho essa fome diária e sei o que me faz bem, e o Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu 'nirvana', cheguei aonde queria chegar, minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando. O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista", completou.