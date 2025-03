Com um a menos, Corinthians busca empate contra o Grêmio pelo Brasileirão sub-20

O JOGO

O Corinthians ficou com um a menos aos 16 minutos do segundo tempo. Thomas perdeu a bola na intermediária e, ao tentar recuperar, acertou em cheio a perna do jogador do Grêmio. Em frente ao lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho.

Com um a mais, o Grêmio inaugurou o marcador aos 29 minutos. Após erro na saída de bola do Corinthians, Jaridel recebeu na entrada da área, protegeu a bola e tocou de letra para Lian. O jovem gremista invadiu a área e deslocou o goleiro para estufar as redes.