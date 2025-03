Charles voltar a ganhar minutos após cinco jogos e tenta reencontrar espaço no Corinthians

O volante Charles enfim voltou a ser utilizado por Ramón Díaz. Depois de cinco jogos sem sair do banco de reservas, o jogador ganhou minutos na final do Campeonato Paulista e entrou no segundo tempo da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque.

O atleta, que chegou a ser titular da equipe durante a última temporada, vinha tendo pouco espaço neste ano. Ele se fez presente em nove dos 19 jogos disputados pelo time em 2025, sendo apenas cinco entre os onze iniciais.

O meio-campista, aliás, ficou cinco partidas consecutivas sem sair do banco de reservas. Ele só voltou a entrar em campo no último domingo, quando atuou por nove minutos na ida da decisão do Paulistão.