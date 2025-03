Bruno Henrique se emociona ao receber homenagem pelos 100 gols no Flamengo

A quinta-feira no Flamengo foi marcada por uma homenagem após o treino do elenco. O atacante Bruno Henrique recebeu das mãos do executivo de futebol José Boto um quadro e uma medalha representando os 100 gols com a camisa do Rubro-Negro. A marca foi alcançada diante do Vasco, na semifinal do Carioca.

Bruno Henrique aproveitou a homenagem para refletir sobre sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, ele é recordista de títulos no clube, com 15 conquistas. Também é conhecido como o Rei dos Clássicos, pelos gols feitos contra grandes rivais cariocas. Mas também houve momentos difíceis que o levaram à emoção, como, por exemplo, ao recordar a grave lesão no joelho sofrida em 2022 que o tirou dos gramados por quase um ano.

"O mais difícil é escutar que eu não conseguiria voltar", destacou o atleta, que, na sequência, falou com orgulho sobre a sua superação. "Fazer 100 gols pelo Flamengo é para poucos, eu consegui, eu venci", completou, com a voz embargada.