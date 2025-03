Bahia vence o CSA e segue invicto na Copa do Nordeste

O Bahia venceu o CSA por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé. Os gols do triunfo foram marcados por Iago e Erick, enquanto Brayann descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor de Aço assumiu a liderança do Grupo B, com dez pontos. Já o CSA está uma colocação abaixo, com a mesma pontuação.

O Bahia volta a campo neste domingo, contra o Vitória, pela volta da final do Campeonato Baiano, às 16h (de Brasília), no Barradão. Por sua vez, o CSA enfrenta o América-RN, em duelo válido pela próxima rodada da Copa do Nordeste.